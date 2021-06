Dalla Spagna – Psg, lo spogliatoio vuole Sergio Ramos: i dettagli

Il Paris Saint-Germain pensa all’ennesimo colpo a sensazione. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, l’ex capitano del Real Madrid Sergio Ramos, che ha detto addio dopo 16 anni, sarebbe molto gradito all’interno dello spogliatoio parigino, in primis da Neymar.

Ma non è solo Neymar ad approvare il possibile arrivo di Ramos, anche Keylor Navas lo attende a braccia aperte, così come il suo ex compagno di squadra Angel Di Maria o gli altri spagnoli della rosa parigina come Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera e Bernat. Infine al difensore piace l’idea che l’allenatore, Pochettino, parli spagnolo. E, soprattutto, che Parigi sia ad un ora di aereo da Madrid, il che consentirebbe alla famiglia di non subire cambiamenti troppo bruschi.