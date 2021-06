SKY – Le ultime sull’Italia in vista della sfida contro l’Austria: i dettagli

Arrivano da Sky Sport gli aggiornamenti sulla Nazionale. Occhi puntati soprattutto su Giorgio Chiellini, Alessandro Florenzi e Mimmo Berardi:

“Non si può più sbagliare, ecco perché Roberto Mancini punterà sulle sue certezze. Una di queste è Giorgio Chiellini, che proverà a recuperare in vista degli ottavi di finale. Il difensore della Juventus, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo, ha lavorato ancora a parte ma è tornato a correre sul campo. In caso di forfait sarebbe pronto a sostituirlo Francesco Acerbi, che giocherebbe al fianco di Bonucci. Per il resto, in difesa, rientrerà certamente Spinazzola sulla sinistra.

A destra, invece, dovrebbe nuovamente mancare Alessandro Florenzi. L’esterno del PSG è uscito per un problema al polpaccio nel corso della prima gara contro la Svizzerra. Ha svolto un nuovo controllo, sta meglio ma non dovrebbe farcela a recuperare per l’Austria. Per il momento continua a lavorare a parte, ma non sul campo, e punta al rientro per gli eventuali quarti di finale. Venerdì verrà valutata la sua reale condizione per prendere una decisione definitiva. L’altro vero dubbio riguarda il centrocampo, dove Roberto Mancini ha ritrovato il miglior Marco Verratti, che ha ormai smaltito il problema fisico che lo ha tenuto fuori nelle prime due sfide contro Turchia e Svizzera e si candida per una maglia da titolare contro l’Austra. Il ballottaggio è con Manuel Locatelli, uno dei grandi protagonisti delle prime due partite. Intoccabili, invece, Barella e Jorginho, sicuri di una maglia da titolare a centrocampo. In avanti si va verso la conferma del tridente con Insigne, Immobile e Berardi, con quest’ultimo che ha regolarmente lavorato in gruppo”.