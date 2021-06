L’Assemblea della Lega Serie A, riunitasi oggi, ha trattato vari argomenti, in particolare la questione dei diritti tv. Sono stati approvati sia i criteri di ripartizione dell’anticipo del 15% da parte di Dazn sui Diritti Audiovisivi che quelli dei Diritti Non Audiovisivi per il ciclo 21-24. È stata invece rimandata la decisione riguardante gli slot del prossimo campionato, che verrà trattata in seguito.