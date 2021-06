Italia-Galles, turnover per Mancini: riposo per Di Lorenzo ed Insigne

Alle ore 18:00 ci sarà Italia-Galles, terza gara del Girone A di Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno bisogno almeno di un pareggio per assicurarsi il primo posto dopo aver guadagnato la qualificazione agli ottavi di finale con una giornata di anticipo. Il CT attuerà molto turnover, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Riposo per Di Lorenzo e forse anche per Insigne, ma bisognerà capire le condizioni di Federico Chiesa. Queste le probabili formazioni delle due nazionali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Jorginho, Verratti, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa

GALLES (4-2-3-1): Ward; C.Roberts, Mepham, Rodon, B.Davies; Allen, Morrel; Bale, Ramsey, James; Moore