Schira: “Ecco dove in che reparti farà mercato il Napoli. De Paul? Piace, ma…”

L’esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della nuova stagione del Napoli, tra Spalletti e calciomercato.

“Spalletti e la società ancora devono incontrarsi per parlare concretamente del mercato. Bisognerà intervenire per rimpiazzare i partenti Hysaj, Maksimovic, Bakayoko. Maksimovic? Ci sono calciatori che hanno tirato troppo la corda, anche se è vero che il difensore sta mandando dei segnali di riapertura. Le società non vivono momenti floridi, anche gli svincolati non possono pretendere contratti molto importanti. Mertens? Lui sta molto bene, che possa andar via la vedo dura. È vero che ha uno stipendio importante, 4,5 milioni di euro, soprattutto per un club che non parteciperà alla Champions, ma è un ingaggio pesante anche per le altre squadre, soprattutto considerando che l’attaccante ha 34 anni. De Paul? Piace, ma le cifre sono molto alte, si parla di 40 milioni”.