Le Iene ritornano sul caso Inter – Juventus: la conferma di Orsato: “Il giallo a Pjanic c’è”

Inter-Juventus e la direzione arbitrale di Daniele Orsato del 2018 ha fatto sempre discutere e proprio su questo argomento è ritornata a soffermarsi la redazione del programma “Le Iene“. Il dialogo tra il direttore di gara ed il VAR circa il contatto tra Pjanic e Rafinha, con il bianconero inspiegabilmente non espulso per doppio giallo, è il fatto incriminato.

Secondo una prima ricostruzione, Valeri sembra quasi sicuro di dover rivedere l’azione siccome appena c’è il fallo di Pjanic esclama: “Uhhhh, check!“. Orsato, non appena interpellato, controbattere: “Il contrasto c’è, l’ho controllato adesso“. Alessandro Giallatini, in sala come aiuto VAR, afferma: “Il giallo c’è” e Valeri conferma con un netto: “Sì, certo“.

A breve seguiranno aggiornamenti con immagini inediti del servizio delle Iene.