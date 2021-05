Fontana: “Ecco chi sceglierei tra Allegri e Spalletti”

Gaetano Fontana, ex calciatore di Fiorentina e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “IlSognoNelCuore” su 1Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“Gattuso? Se dovesse andare via mi dispiacerà. Il Napoli non ha funzionato, in termini di risultati, perché mancavano i giocatori che segnavano. Non a caso, quando Rino ha ritrovato questi elementi, ha iniziato a macinare punti importanti in classifica. Credo che Gattuso sia un mister maturo ed intelligente da poter portare avanti questo progetto. Allegri o Spalletti? Più che un discorso tecnico, farei un discorso di ambizioni. Chi può accettare un progetto dimensione Napoli, credo sia Spalletti. Allegri non credo che accetti di ritornare in panchina prendendo una squadra ai nastri di partenza non favorita per il titolo”.