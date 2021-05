Castori: “Campionato difficile, ma che emozione! Ora non vedo l’ora per la Serie A”

L’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la promozione in Serie A della sua squadra:

“Cosa provo? Una grandissima emozione perché vincere un campionato è una cosa stupenda, ancor di più farlo in una piazza come questa. E’ stato un campionato difficile, il traguardo ci riempie di soddisfazione. Un campionato si vince col gruppo, con l’entità morale da squadra. E’ la mia decima promozione considerando le altre categorie, sono salito in A col Carpi e poi sono retrocesso, ma mi ero ripromesso che ci sarei tornato e l’ho fatto quest’anno: adesso non vedo l’ora per la Serie A”.