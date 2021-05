Le statistiche sorridono al Napoli dopo la vittoria contro lo Spezia. Come riportato dal club azzurro sui propri canali ufficiali, la trasferta del Picco è stata la nona occasione in cui la squadra ha segnato almeno 4 gol. Soltanto il Bayern Monaco ha fatto meglio nei top-5 campionati in questa stagione con 10 volte.