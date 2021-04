Cds – Pochi dubbi per Conte : i possibili undici che affronteranno il Napoli

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte aveva già scelto la formazione da schierare al Maradona Stadium, giovedì .

Tra i pali ci sarà Samir Handanovic , Skriniar, De Vrij e Bastoni comporranno la linea difensiva. In mediana vi sarà Barella, appena rientrato dalla squalifica , Brozovic e Eriksen. Sensi e Vecino potrebbero essere due carte che subentreranno a partita in corso. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez.