CdM – Zielinski è recuperato ma non è al meglio: attenzione alle sue condizioni

Piotr Zielinski è uscito al 72′ durante la gara con la Sampdoria per un piccolo fastidio muscolare ma sembra recuperato per la gara odierna contro l’Inter.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nelle intenzioni di Gattuso il polacco partirà dal primo minuto ma le sue condizioni saranno monitorate fino al minuto prima di scendere in campo. In questo momento Zielinski è in vantaggio nel ballottaggio con Dries Mertens che si candida come arma a gara in corso, con Osimhen che partirà dal primo minuto.

La situazione è chiara ma non delineata del tutto, attenzioni alle condizioni di Piotr.