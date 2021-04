Europa League – I risultati dei primi tempi dei quarti di finale

Finisce il primo tempo dei quarti di finale di Europa League. L’Arsenal va negli spogliatoi sicura della qualificazione, anche senza Aumbameyang, con un tondo 3-0 sullo Slavia Praga. Si avvicina la qualificazione anche per il Manchester United in vantaggio per 1-0 sul Granada con il gol di Cavani. A Roma i giallorossi tengono il risultato con il cronometro a favore dei capitolini. Il Villareal vince 2-0 contro la Dinamo Kiev e blinda la qualificazione. Di seguito i risultati:

VILLAREAL-DINAMO ZAGABRRIA 2-0 (RISULTATO TOTALE 3-0)

ROMA-AJAX 0-0 (RISULTATO TOTALE 2-1)

SLAVIA PRAGA-ARSENAL 0-3 (RISULTATO TOTALE 1-4)

MANCHESTER UNITED-GRANADA 1-0 (RISULTATO TOTALE 3-0)