Fulvio Collovati, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Penso che la sfida contro l’Inter sia più importante per il Napoli. I neroazzurri infatti già hanno lo scudetto in tasca. Per gli azzurri è importante continuare sulla scia dell’ultimo periodo. L’Inter segna tanto e subisce molto poco, ci vorrà il miglior Napoli. Penso che i partenopei possano fare la corsa sul Milan per il quarto posto”.