Lo strano campionato di quest’anno: tanto equilibrio forse mediocre

La Serie A 2020/2021 ci sta regalando molte emozioni, soprattutto nelle zone Champions e salvezza con i restanti obiettivi che sembrano assegnati.

Quest’indicazione ci fa capire come il campionato, rispetto agli scorsi anni si sia livellato in basso con la controprova delle Coppe Europee in cui nessuna squadra italiana è andata oltre gli ottavi di Champions e solo la Roma è riuscita ad andare oltre gli ottavi di Europa League.

Il segnale più forte in questo senso è dato dal fatto che l’Inter, dominatrice del campionato è uscita ai gironi di Champions arrivando dietro due squadre modeste come Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk.

Negli anni scorsi eravamo abituati a campionati combattuti anche in zona scudetto; ricordiamo tutti il campionato 2017/2018 dove il Napoli riuscì a contendere lo Scudetto fino all’ultima giornata. Nonostante la decennale egemonia Juventina, il campionato italiano sembrava essere più competitivo e le sue partecipanti sembravano essere contendenti accreditate anche in Europa.

Sta crescendo molto il campionato francese, con PSG e non solo, oltre ai colossi inglesi e spagnoli, la Germania con Bayern Monaco ed il Borussia Dortmund. Un segnale di ripresa, potrebbe essere dato dalla Nazionale di Mancini che dopo il baratro sembra stia dando risposte concrete e che alla prima grande chiamata rappresentata dall’Europeo deve rispondere presente.

Le cause facilmente individuabili possono essere la poca fiducia nei giovani, i pochi investimenti delle squadre nei settori giovanili e forse i ritmi troppo compassati delle partite del nostro campionato che in campo europeo diventano un problema.

C’è necessità di rialzarsi.