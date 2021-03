Calciomercato Napoli – Giuntoli va al supermercato dei difensori: due nomi piacciono

Fervono i preparativi per la stagione 21-22, e anche il Napoli inizia a pensare ai possibili sostituti dei probabili partenti. Su tutti il reparto difensivo è quello che potrebbe radicalmente cambiare, con le partenze di Koulibaly e Maksimovic. Il senegalese potrebbe essere ceduto dalla società per monetizzare e provare a tagliare sul monte ingaggi, il serbo invece rescinderà il suo contratto a fine stagione data l’imminente scadenza a giugno 2021. Un mancato rinnovo che quindi costringerà ADL ad intervenire sul mercato, in primis il nome caldo è quello del difensore argentino del Feyenoord Marco Senesi(qui un focus su di lui). Il centrale ha già dichiarato in passato di apprezzare la destinazione nella figura del suo Manager, che ha riportato proprio questa preferenza in caso di addio ai lanceri. L’altro nome sul taccuino di Giuntoli è quello del centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic. Al momento queste sono le due piste più calde, ma molto dipenderà dal nuovo allenatore e soprattutto dal successivo colloquio che ne stilerà il mercato.