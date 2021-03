CdS – Osimhen sotto accusa: talento o promessa mancata?

Piovono critiche nei confronti di Victor Osimhen del Napoli: l’attaccante nigeriano ancora non convince e, nel frattempo, il campionato volge al termine.

A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che così scrive: “Osimhen ricordi che deve ancora dimostrare di valere almeno la metà di quanto è stato pagato”. Un investimento da 70 mln che, secondo la testata giornalistica, ancora non ha maturato i frutti sperati e che non mette in risalto quelle potenzialità decantate da mister Gattuso.

Talento, dunque, sopravvalutato? Spetterà a Victor far ricredere il pubblico calcistico.