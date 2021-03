Carboni: “Gattuso potrebbe essere riconfermato in caso di qualificazione Champions”

Amedeo Carboni, ex calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto estrapolato:

“In caso di qualificazione in Champions, Gattuso potrebbe essere confermato sulla panchina del Napoli. Roma svantaggiata, ma molto dipende dalla partita contro lo Shakhtar in Europa. Le preoccupazioni principali degli allenatori sono gli infortuni e le squalifiche. Roma-Napoli sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata, l’ambiente esterno può influire. Le due squadre sono sullo stesso livello e hanno tutto per raggiungere i loro obiettivi. Credo che il piazzamento Champions influirà sui due allenatori. Trovo ingiuste le critiche per Gattuso e Fonseca anche se il mister è il primo colpevole” chiosa Carboni.