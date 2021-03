Maradona jr: “Rinnovo Insigne? Se ne discuterà a fine stagione”

Diego Maradona jr è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, durante la sua trasmissione ‘Arena Maradona’, per parlare del rinnovo di Insigne. Ecco quanto detto da Maradona jr: “Rinnovo Insigne? Ha deciso con la società di rimandare il discorso a fine stagione. Non è vero che già c’è stato un incontro tra Pisacane e Giuntoli ne che l’agente di Insigne abbia chiesto alla dirigenza un appuntamento per discuterne. Si sono accordate le due parti e hanno deciso che questi discorsi era meglio lasciarli a stagione finita, Ora entrambi le parti devono concentrarsi sulla stagione in corso e sugli obiettivi da centrare. Solo alla fine si parlerà dell’argomento rinnovo”.