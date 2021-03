Come riferisce Sky Sport, Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha concentrato l’allenamento di oggi sul lavoro tattico e tecnico piuttosto che su quello fisico. Questa è l’arma del tecnico calabrese per la sfida di domenica contro il Milan di Pioli. Gli azzurri proveranno a spuntarla sul piano tecnico-tattico per battere i rossoneri nel big match.