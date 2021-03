Milan, il report dell’allenamento in vista del Manchester United. Recuperato un top ed altri quattro lavorano a parte: le ultime

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la convincente vittoria maturata in casa del Verona, prepara le durissime sfide di questa settimana con il Manchester United e con il Napoli in campionato. Ancora tanti assenti per l’ex tecnico della Fiorentina con ben quattro top che lavorano ancora a parte: Ibrahimovic, Cahlanoglu, Mandzukic e Bennacer. Ha recuperato invece dall’infortunio Theo Hernandez che si candida ad un posto da titolare sia in Europa League che in Serie A, come comunicato dal report della squadra rossonera di questo pomeriggio.