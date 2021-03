CDS – L’ASL blocca il Toro, ma per la Lega si gioca: le ultime

E’ di nuovo caos per il Toro. L’Asl di Torino blocca la partenza della squadra, per il match contro la Lazio all’Olimpico. Carlo Picco, direttore generale, ha cosi commentato ai microfoni di ANSA: “Riunire la squadra è impossibile”.

La Serie A rivive quello che è stato per Juve e Napoli. L’autorità sanitaria blocca i granata, la Lega, però, continua sulla strada di confermare il match. Al momento, le positività restano otto, in attesa dei nuovi tamponi che verranno fatti nel pomeriggio.

Il Corriere dello Sport, a proposito della posizione della Lega, riporta: “Numeri alla mano, il Toro non sarebbe nelle condizioni di poter chiedere un rinvio: il famoso jolly previsto dal protocollo (ribadito dal comunicato 51 del 2 ottobre della Lega) può essere giocato solo nel caso in cui ci siano almeno 10 calciatori positivi, allo stato attuale sono 8”.

L’Asl blocca e, solo in caso di cambio di decisione, non si rivivrà lo stesso caso di Juve e Napoli. Se la Lega conferma il match, si va verso il 3-0 a tavolino per la Lazio.