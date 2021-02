CdS: Caos Lazio, rischia penalizzazione e sconfitte a tavolino contro Juventus e Torino

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, scrive riguardo la situazione tamponi in casa Lazio. La società biancoceleste rischia punti di penalizzazione in classifica e sconfitte a tavolino contro Juventus e Torino.

Ecco il motivo evidenziato dal Corriere dello Sport: “Sono stati contestati otto casi non comunicati tempestivamente alle ASL. Sui riflettori l’impiego di Ciro Immobile quando sarebbe dovuto essere in isolamento contro la Juventus. Adesso si andrà a processo entro un mese, poi il secondo alla Corte d’Appello e infine, se la Lazio dovrà ricorrere, al Collegio di Garanzia del Coni. Potrebbe essere chiesta come conseguenza una penalizzazione e le sconfitte a tavolino contro Juventus e Torino.”