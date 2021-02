Il Mattino – Napoli e altri sei club favorevoli all’assegnazione dei diritti televisivi: le ultime

In questi giorni si sta cercando di trovare una soluzione per l’assegnazione dei diritti televisivi per il prossimo campionato di Serie A per il prossimo triennio 2021-2024.

L’edizione odierna de Il Mattino, si è soffermata sulle ultime novità per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti tv: “Sette società (Juventus, Napoli, Inter, Lazio, Atalanta, Verona, Fiorentina) hanno scritto una lettera al presidente Dal Pino chiedendogli di votare per l’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio. Dazn punta a trasmettere 7 partite su 10 nel prossimo triennio ma Sky è pronta a formalizzare l’offerta di 505 milioni. Tra i presidenti contrari il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, che chiede il rinvio dell’assemblea in quanto ritiene impossibile prendere una decisione così importante in videochiamata.”