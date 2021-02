Dries Mertens è ancora in Belgio, ad Anversa, per recuperare dall’infortunio alla caviglia: l’attaccante rimarrà lì per continuare le cure e salterà la Juve, non sono previsti cambi di programma al momento. Secondo quanto riportato da Sky, “ci vorrà ancora tempo per il rientro in campo di Mertens, non è imminente”. I tempi non sono quindi brevi, servirà pazienza.