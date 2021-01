Anche secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano, è il miglior calciatore della prima parte di stagione, grazie anche a Gennaro Gattuso, il quale ha creduto in lui dal principio. La promessa a Castel Di Sangro, durante il ritiro: “Se me lo lasciate lo recupererò alla causa…”. Difficile, dopo lo scorso anno, immaginare una stagione così positiva per lui .