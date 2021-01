Milik, un altro club ha provato a soffiarlo al Marsiglia in extremis

Dopo il quarto di finale di Coppa Italia perso per 0-3 a tavolino dalla Roma contro Spezia, a causa di una negligenza da parte del club giallorosso reo di aver effettuato la sesta sostituzione, è arrivata la rottura totale tra Dzeko e Fonseca.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, i due avrebbero continuato a discutere ad alta voce fin quando non è arrivato l’ausilio di Pellegrini e Mancini per calmare gli animi.

Come conseguenza l’attaccante non è stato convocato per la prossima partita, soprattutto dopo l’episodio di ammutinamento durante la seduta di allenamento nella giornata di ieri.

L’attaccante bosniaco è sul mercato e la Roma avrebbe provato ad acquistare in extremis Arkadiusz Milik, passato poi nelle ore successive al Marsiglia.