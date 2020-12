Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ha espresso la sua opinione sulla gara rinviata tra Everton e Manchester City, chiamando in causa ancora una volta la vicenda Juve-Napoli. Le sue parole:

“Numerosi positivi riscontrati oltre ai 4 già scoperti nei giorni scorsi, bolla compromessa e situazione a rischio. Il rinvio di Everton-ManCity deciso dalla Premier League non ha nulla in comune con Juve-Napoli dove i positivi erano 2 e altri non ce n’erano e non ce ne sono stati”.

