Juventus, Paratici: “ADL ha detto delle ovvietà. Attendiamo di sapere la data per scendere in campo”

Nel pre match tra Juventus e Fiorentina, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato così ai microfoni di SkySport:

“Noi siamo estranei alla vicenda. Quando ci diranno di giocare porteremo il pallone. C’eravamo anche il 4 ottobre. Le parole di Adl? Le parole di Aurelio De Laurentiis sono un’ovvietà quando dice che vince chi rispetta le regole”.

“Abbiamo saputo della notizia venendo allo stadio. Adesso la Lega valuterà e appena sapremo la data giocheremo. Noi non preferiamo giocare il 13 gennaio o in altre date: appena ci diranno la data scenderemo in campo. Non importa se a gennaio, se a febbraio o a maggio”.