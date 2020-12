Dall’inizio della stagione, Fernando Llorente non è mai entrato in campo. L’attaccante è in uscita dal Napoli, che lo ha posto totalmente fuori dal progetto. Sullo spagnolo c’è la Sampdoria di Claudio Ranieri, che vorrebbe portare l’ex Juve in blucerchiato già nel mercato di gennaio. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.