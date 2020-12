Lazio-Napoli, i precedenti

Domenica 20 dicembre andrà in scena Lazio-Napoli, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Quella di domenica sarà la sfida numero 127, e la sessantacinquesima edizione in casa Lazio. I 64 precedenti sorridono la squadra di Inzaghi: 27 vittorie per la Lazio, 19 pareggi e 18 successi per il Napoli.

Ultima vittoria degli azzurri in trasferta risale al 18 agosto del 2018. La squadra partenopea vinse 2-1: Immobile siglò il vantaggio della Lazio, che fu rimontata dai gol di Milik e Insigne.

L’ultimo pareggio invece è datato 9 febbraio 2013, finita 1-1. Aprono le danze gli aquilotti, con il gol di Floccari, e ci pensa Campagnaro a pareggiare.

L’ultima vittoria biancoceleste risale alla stagione precedente: vittoria per 1-0 con il gol del napoletano Immobile.