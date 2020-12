Pedullà: “Certe persone si sbagliano su Maradona, faccio i nomi!”

La morte di Diego Armando Maradona è ancora al centro di vari dibattiti, mentre in tanti lo hanno elogiato, alcuni ne hanno evidenziato gli aspetti negativi, non sempre si è parlato bene di lui. Alfredo Pedullà, giornalista, ne ha parlato nel corso de Ne parliamo il lunedì, programma in onda sulla emittente Canale 8: “Ci sono state delle persone che mi hanno fatto sentire male per le cose che hanno detto sul Pibe de Oro”.

“Ho visto numerose trasmissioni che hanno parlato di Maradona, ma non tutti hanno parlato bene dell’argomento. Non ho certamente paura di fare i nomi. Mi riferisco soprattutto a Giampiero Mughini e ad Antonio Cabrini anche se quest’ultimo si è poi scusato”.

Questo tema continuerà a far parlare di sé per altro tempo, va però sottolineato che in molti l’hanno trattato con superficialità, giudicando in modo errato la figura di Diego.