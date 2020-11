Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida tra gli azzurri e il Milan in programma domenica. Di seguito le sue parole:

“Il pericolo numero uno nel Milan è Ibrahimovic; va limitato, bisogna evitare di farlo partire palla al piede e bisogna stare attenti sulle palle alte, anche usando le braccia se serve. Ma i due centrali azzurri sapranno come gestirlo. Koulibaly? Formerebbe un’ottima coppia con me. Se io fossi in campo contro Ibra lo affronterei con la cattiveria giusta. Osimhen è molto importante per il Napoli ma c’è chi può sostituirlo, soltanto Maradona era insostituibile”.