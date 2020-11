Sorpasso all’ultima curva per l’Albania che ha la meglio sulla Bielorussia.



A Tirana finisce 3-2 con la squadra di Edy Reja promossa in Lega B superando proprio i bielorussi in classifica. Doppietta di Cikalleshi e rete di Manaj per gli albanesi, che rendono inutili i gol di Skavysh ed Ebong.

Tra gli “italiani”: presenti Berisha, Djimsiti, Veseli, Ismajli e Memushaj.