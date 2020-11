Nuovo DPCM, Campania zona arancione: le nuove misure

E’ stato firmato il nuovo DPCM da Conte, suddividendo le Regioni in zone rosse, arancioni e gialle. La prima riguarda le regioni con rischio alto, le seconde con rischio medio-alto e le terze con rischio moderato.

La Campania, attualmente, si trova nella zona arancione, con queste nuove misure:

Coprifuoco dalle 22 alle 5, salvo spostamenti motivati per lavoro o salute.

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo spostamenti motivati per lavoro e salute.

Bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie chiusi sempre, ma potranno continuare il lavoro di asporto (fino alle 22).

Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre festivi, salvo apertura di farmacia, parafarmacia, negozi alimentari e edicole al loro interno.

Mercati chiusi, salvo attività di generi alimentari.

Negozi chiusi, fatta eccezione per negozi di genere alimentare e di prima necessità.

Didattica a distanza 100%, per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e terza media.

Capienza mezzi pubblici dimezzata 50%.

Musei e mostre chiusi.

Corner per giochi e bingo in bar e tabaccherie chiusi.