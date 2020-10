Ronaldo: “Dire che io abbia infranto il protocollo è una bugia”

Cristiano Ronaldo, tramite una diretta su Instagram, ha rassicurato i followers circa le sue condizioni di salute dopo la positività al Coronavirus: “Grazie a tutti per i messaggi di supporto. La mia famiglia è su un altro piano della casa. Non possiamo avere contatti. Ma per ora sto bene”.



Il portoghese, inoltre, ha risposto anche a Spadafora, il quale lo aveva accusato di aver violato il protocollo: “Sono sempre in casa. Sto rispettando il protocollo. Dire che io abbia infranto il protocollo è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Infatti, sono tornato in Italia in aereo ambulanza e non ho avuto contatti con nessuno”.