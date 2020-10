Gattuso prepara l’anti-Atalanta: ballottaggio a centrocampo, attacco atomico

Dopo aver deciso sulla convocazione di Ilicic per Napoli (clicca qui per la lista dei convocati dell’Atalanta), Gianpiero Gasperini prepara i suoi alla trasferta del San Paolo.



Gli azzurri, come ipotizzato da Sky Sport, dovrebbero scendere in campo con il nuovo

4-2-3-1 considerato l’arrivo del neo-acquisto Bakayoko, volutamente richiesto da Gattuso per schierare un centrocampo a due, in favore di un attacco ‘atomico’ composto da Lozano, Mertens, Politano ed Osimhen.

Non ancora certo della scelta il tecnico, piuttosto concreta l’ipotesi appena profilata da Sky: