Francesco Colonnese, ex calciatore, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare un’anteprima del big match di sabato pomeriggio che vedrà impegnati il Napoli e l’Atalanta: “Partita importantissima per le due squadre, sarà una prova per l’Atalanta e i partenopei con la prima che sta giocando in maniera sublime ed è in vetta alla classifica”