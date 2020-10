GdS – Napoli, ieri allenamento prima dell’esito dei tamponi: il pensiero del quotidiano

La Gazzetta dello Sport ha parlato degli allenamenti svolti ieri dal Napoli mentre c’era ancora attesa per l’esito dei tamponi svolti.

Infatti, secondo il quotidiano, sarebbe stato opportuno non svolgere l’allenamento, per evitare assembramenti e ridurre il contagio. In campo per allenarsi c’era anche Zielinski, risultato poi positivo.

Secondo la Gazzetta sarebbe stato più opportuno organizzare allenamenti in gruppi o individuali per limitare o evitare contatti sino all’esito dei tamponi effettuati.