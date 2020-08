Napoli, sono più di dieci gli esuberi in ritiro: di chi è la colpa?

Oggi il Napoli ha iniziato, come di consueto, il ritiro pre-stagionale, a Castel di Sangro. Nella bellissima località abruzzese, sono arrivati ben 35 giocatori, di cui almeno 1/3 sono esuberi. Parliamo di giocatori come Allan, Younes, Bifuclo, Cicicretti, Daniele, Ghoulam, LLorente, Milik, Ounas, Gaetano, Tutino e Malcuit(menzione anche a Koulibaly che sembra dover partire). Dunque Gennaro Gattuso inizia il ritiro con una squadra tutt’altro che definitiva, ma con tanti interrogativi e nodi da sciogliere. Ma a cosa è dovuto ciò?

Il ruolo della società: Senza dubbio la società ha qualche responsabilità sulla vicenda, dal momento in cui molte cessioni non sono state ancora effettuate. Ciò compromette anche il mercato in entrata, poiché senza cedere non si può acquistare.

Un mercato tutt’altro che attivo:Complice della situazione è anche l’attuale mercato europeo, il quale ha subìto pesantemente gli effetti del Coronavirus. Ad oggi i club difficilmente offrono cifre alte e provano ad inserire nelle trattative molte contro-partite, spesso poco piacevoli.