Come riportato da La Repubblica, Gennaro Gattuso ha diramato i convocati per il ritiro di Castel Di Sangro. Non è rimasto a casa nessuno, infatti sono stati chiamati 34 calciatori, compresi i giovani come Tutino e Senese, e coloro che sono considerati in partenza come Allan e Milik. Domani si partirà per il ritiro e nel pomeriggio ci sarà il primo allenamento.