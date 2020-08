Il Napoli ha puntato Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal, il greco, in scadenza il prossimo giugno, potrebbe arrivare a prescindere dal possibile approdo di Gabriel in maglia azzurra. I Gunners propongono l’ex Milan agli azzurri così da ottenere il via libera per il difensore del Lille, ma la verità è che De Laurentiis spera di chiudere per entrambi i calciatori. Lo riferisce Alfredo Pedullà, esperto di mercato per Sportitalia.

