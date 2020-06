Edinson Cavani è un nome, ma soprattutto un bomber che ha fatto innamorare Napoli, e il suo profilo è accostato ogni anno al Napoli: forse, quest’estate, potrebbe essere l’estate giusta per il ritorno in Italia.

Il Matador è in scadenza di contratto con il PSG e non lo rinnoverà: dunque, per un calciatore di 33 anni alla ricerca del suo ultimo contratto da calciatore, le opportunità sono poche, ma ci sono. Però una di queste sta per svanire: infatti, l’Atletico Madrid, vicinissimo a gennaio, ha deciso di rinunciare all’affare per delle diversità di vedute con il suo entourage e ha deciso di fiondarsi su un altro attaccante celebre e famoso a Napoli.

Adesso come riportano alcuni giornali spagnoli e uruguagi, due top team vogliono l’ex Napoli: la Roma, nelle ultime ore, sarebbe balzata in pole per l’attaccante uruguagio, ma occhio all’Inter, che vuole il calciatore su richiesta di Conte.