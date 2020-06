Come scrive Il Corriere del Mezzogiorno, al termine della stagione il Napoli andrà lo stesso in ritiro, ma non a Dimaro. Gli azzurri andranno in Abruzzo, più precisamente a Castel Di Sangro. L’accordo è stato trovato per fine agosto/inizio settembre, valida per il momento solo per quest’anno. La prossima settimana diventerà ufficiale.