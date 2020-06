Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sta valutando varie alternative per ovviare alla ormai quasi certa cessione di Josè Maria Callejon al termine della stagione. Il DS azzurro, Cristiano Giuntoli, ha messo nel mirino vari esterni offensivi, in particolare Jeremie Boga, ma il Sassuolo chiede troppo; Cengiz Under, ma è un’operazione molto difficile in quanto i capitolini rinforzerebbero una diretta concorrente per la Champions League; Everton, brasiliano del Gremio, che ha una valutazione di 40 milioni di euro ma il Napoli spera di riuscire a ricevere un po’ di sconto ed infine Ferran Torres del Valencia, che ha una valutazione di 50 milioni di euro ed inoltre su di lui ci sono già gli occhi di vari top club europei.