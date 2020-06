L’accordo trovato ieri tra il Napoli e Callejon potrebbe portare l’ala spagnola ad essere tra i titolari contro la Spal. Come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino Gattuso non lo ha schierato perchè non c’erano garanzie contrattuali, ma ora le cose sono cambiate: “Callejon è rimasto fuori per tutti i 90 minuti a Verona perchè la sua situazione contrattuale non offriva le giuste garanzie e Gattuso aveva ritenuto di non utilizzarlo”.