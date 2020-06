Secondo Carlo Alvino Dries Mertens non sarebbe in dubbio per la sfida di domani contro l’Inter. Infatti, il giornalista di Tv Luna, con un post sui social di poche righe annuncia la presenza del belga dal primo minuto contro la sua assidua corteggiatrice.

#NapoliInter Mertens in campo e poi gli altri dieci 😜 #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) June 12, 2020