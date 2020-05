Dries Mertens resterà a Napoli. Il calciatore, come scrive l’edizione odierna di Repubblica, non ha preteso rilanci da parte del Napoli. Anzi, si è convinto rinunciando anche a più soldi. Squadre come Chelsea e Inter erano disposte ad offrire un ingaggio importante, ma il cuore ha vinto. La telefonata di ieri pomeriggio con De Laurentiis è stata decisiva, Mertens chiuderà la carriera all’ombra del Vesuvio con la maglia azzurra stampata sul petto per sempre.