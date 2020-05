Un pomeriggio ricco d’emozioni per i tifosi del Napoli quest’oggi. Protagonista? Come al solito il ragazzo col numero 14, quel ragazzino nato in Belgio ma dal cuore napoletano ha dimostrato ancora una volta di essere un fuoriclasse dentro e soprattutto fuori dal campo.

Dries Mertens, o meglio scusate “Ciro” Mertens oggi si è reso protagonista di un gesto che va oltre al calcio: Umberto, giovane tifoso del Napoli nei giorni scorsi è passato alla cronaca per via di un video in cui era vittima di un gruppetto di coetanei su per giù dopo tra uno sfottò ed altro non sono mancati calci e pugni.

Un’episodio vergogno, in tutta la città non si è parlato d’altro: tant’è vero che è arrivato anche a chi, nelle stesse ultime ore, forse la testa l’aveva verso un altra città…forse a Milano.

“Inter ad un passo da Mertens”, titoli in prima pagina che fanno male ai tifosi del Napoli: proprio lui che ha scritto la storia recente del Napoli, il miglior marcatore della storia azzurra a pari merito con un altra leggende come Marek Hamsik, vicino alla firma con i nerazzurri.

Sui social è partita un iniziativa, un hashtag #meritiamounfinalediverso: è forse quel finale che tutti si aspettavano si sta per realizzare, proprio perché prima dell’incontro con il giovane Umberto, è circolata con insistenza la notizia di un possibile accordo tra il Napoli e Ciro Mertens molto vicino. Poco dopo il protagonista, il numero 14 ha scritto un finale favoloso per quell’altra storia, così brutta da mettere i brividi, mettendo un lieto fine che difficilmente il giovane Umberto potrà dimenticare.

Tutti i tifosi del Napoli e non solo si augurano che il lieto fine tra Ciro e la maglia azzurra possa avvenire: proprio come oggi, in un caldo pomeriggio di metà maggio.