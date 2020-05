L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive un focus dettagliato sul programma del Napoli per la Fase 2:

“Ad ogni calciatore, prima dell’inizio degli allenamenti, sarà fornito un kit di abbigliamento sportivo direttamente a casa. Il kit comprenderà tre completi, in modo da consentire ai calciatori di arrivare al training center già in tuta per poi rientrare a casa con la proprio auto ed avere già il cambio per il giorno seguente. A Castel Volturno sarà accessibile solo il campo, palestra e spogliatoi saranno chiusi. I magazzinieri non saranno richiamati in servizio. Il lavoro sarà diviso in due, massimo tre sessioni. I calciatori saranno divisi per gruppi di 4 sui tre campi presenti a Castel Volturno e le sedute saranno di 15 minuti, almeno in avvio. Saranno distanziati di venti metri ciascuno e su ogni campo ci sarà un membro dello staff dell’allenatore Gennaro Gattuso”.