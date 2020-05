Massimo Zampini, giornalista e tifoso della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset spiegando il suo punto di vista riguardo le ultime polemiche dopo le parole del pm Pecoraro:

“Avete presente quella frase che dice ‘Ne usciremo migliori’? Bene, da questa situazione non ne usciremo migliori. E’ bastata una sparata dell’ex procuratore, lui sì molto tifoso, sul presunto audio sparito. Audio sicuramente trascorso da noi, come le intercettazioni di Agnelli di cui parla Pecoraro, anche se dopo ha dovuto ammettere che era solo una sua interpretazione, dopo due mesi che se ne parlava. Ma quest’audio non esiste per ragioni regolamentari. Tanto tra tifosi italiani si discute solo di episodi, il calcio è completamente sparito. Col VAR non hanno visto placcaggi in area, rigori, sgambetti. Sono semplicemente errori. Io quella sera l’ammisi, era doppio giallo. Ma ci furono errori anche di segno inverso”.